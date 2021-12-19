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В НАТО прокомментировали идею конференции с Россией о сферах влияния

Генсек НАТО назвал неверным шагом проведение конференции с Россией о сферах влияния

Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал идею устроить конференцию с Россией о сферах влияния. Его комментарий приводит газета Journal de Dimanche.

Генсек Североатлантического альянса выступил против проведения мероприятия, в рамках которого мировые лидеры смогли бы обсудить сферы влияния, возможность контролировать то, что их соседи могут или не могут делать. Столтенберг назвал это неверным направлением и шагом назад.

По его мнению, вместо разговора о сферах влияния НАТО следует обсудить с Москвой способы укрепления доверия, контроля над вооружениями, снижения напряженности и обеспечения прозрачности учений.

Ранее представитель НАТО заявил, что Североатлантический альянс готов к конструктивным переговорам с Россией в ближайшем будущем. По его словам, все страны-члены организации изучили представленные российской стороной предложения по гарантиям в сфере безопасности.

17 декабря МИД России обнародовал проекты договоров с НАТО по гарантиям безопасности. В них, в частности, содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила Североатлантическому альянсу отказаться от планов на Украину и не включать Киев в состав организации.

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Евгения Наумова
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