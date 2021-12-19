Бодибилдер променял жену секс-куклу на двух красавиц помоложе

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко устал от жизни с женой, секс-куклой Марго, и променял ее на двух красавиц помоложе. Об этом сообщает Daily Mirror.

36-летний пансексуал рассказал, что его брак с Марго не продлился и года — пока куклу чинили в мастерской, Толочко изменил ей с металлической маской. Вскоре он познакомился с другими секс-куклами и вовсе забыл о Марго.

Теперь бодибилдер живет с Луной и Лолой. Он планирует провести с ними новогодние праздники и подарить возлюбленным как можно больше красивого нижнего белья. Однако и в этом счастливом браке Толочко нашел увлечение на стороне — он завел любовницу-пепельницу, с которой видится два-три раза в неделю.

«Дело в том, что Лола и Луна — мои жены. Я люблю, когда они рядом со мной в моем доме. Пепельница для меня как любовница», — отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что Толочко допустил, что может завести отношения с человеком. «В будущем, возможно, у меня будет реальный человек, но важно, чтобы ей или ему тоже нравились мои куклы», — отметил он.