Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 45

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видеообзор доступен на YouTube-канале UFC Russia.

Ивент UFC Vegas 45 состоялся в ночь на 19 декабря. Возглавил турнир поединок в тяжелом весе между американцами Дерриком Льюисом и Крисом Докосом. Льюис добыл очередную победу нокаутом в своей карьере, завершив схватку в первом раунде.

В со-главном поединке вечера Белал Муххамад одержал победу судейским решением над Стивеном Томпсоном. Также в рамках основного карда Аманда Лемос победила Анджелу Хилл. Матеуш Гэмрот оказался сильнее Диего Феррейры, а Каб Свонсон нокаутировал Даррена Элкинса в первом раунде.

Этот ивент стал последним для UFC в 2021 году. Следующий турнир запланирован на 15 января 2022 года.