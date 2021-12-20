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Против сына соперника Лукашенко на выборах возбудили дело о массовых беспорядках

Против сына Виктора Бабарико Эдуарда возбудили уголовное дело о массовых беспорядках
Виктор Бабарико

Виктор Бабарико. Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Сын бывшего главы Белгазпромбанка и соперника Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года Виктора Бабарико Эдуард стал подозреваемым по уголовному делу об организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале политика.

По данным сторонников оппозиционера, Эдуард Бабарико не вышел на свободу после истечения полутора лет содержания под стражей по обвинению в налоговых махинациях. Причиной этому стало возбуждение нового уголовного дела. «В случае предъявления обвинения ему может грозить до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что если обвинение против Бабарико не будет предъявлено в течение ближайших 10 суток, он должен выйти на свободу из СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

Виктора Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения. Однако за два месяца до голосования политик был арестован вместе с сыном Эдуардом и помещен в изолятор.

Позже банкира обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов. В июле 2021-го его приговорили к 14 годам лишения свободы. Вину он не признал и назвал судебный процесс политическим. Белорусские власти заявляли, что в период подготовки к избирательной кампании за политиком стояли некие «русские кукловоды» из «Газпрома».

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Михаил Кириллов
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