Российские болельщики выразили соболезнования клубу после назначения Черчесова

Российские фанаты выразили соболезнования венгерскому клубу «Ференцварош» после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова. Комментарии болельщиков доступны под постом в Twitter команды.

«Соболезную», «Очень тяжело вам придется», «Почему? Зачем?», «Вы ошиблись», — написали россияне. Фанаты пожелали клубу терпения и предсказали, что Черчесов отправит лидеров команды в резервный состав, поругается со всеми и уедет.

Болельщики из Польши, которые запомнили российского специалиста по работе с «Легией», наоборот, положительно оценили его назначение. «Лучший тренер, о котором вы только можете мечтать! Замечательный учитель!», «Удачи тренеру в новом клубе от болельщика "Легии" Варшавы», — поддержали они Черчесова.

«Ференцварош» объявил о начале сотрудничества с бывшим тренером сборной России 20 декабря. Условия контракта пока не разглашаются. Россиянин сменил на этом посту австрийца Петера Штегера.

Черчесов покинул сборную России летом после неудачного выступления на чемпионате Европы. Под руководством специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап. Его место занял Валерий Карпин.