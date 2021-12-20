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Футбольный судья поиздевался над болельщиками во время матча

Французский футбольный судья резко отреагировал на критику болельщиков во время матча

Кадр: Direct3

Французский футбольный судья Жером Мигелгорри резко отреагировал на критику болельщиков во время матча 1/32 финала Кубка Франции между клубами «Стад Пуатевен» и «Ланс» (0:1). Об этом сообщает The Sun.

На 38-й минуте матча судья удалил футболиста «Стад Пуатевен» Сезара Нето. Это произошло спустя минуту после того, как «Ланс» забил мяч. В добавленное время второго тайма Мигелгорри назначил штрафной удар в пользу гостей, после того как вратарь «Стад Пуатевен» вызвал потасовку между футболистами.

Фанатам «Стад Пуатевен», присутствовавшим на матче, такое решение не понравилось. Они начали скандировать: «К черту рефери!» В ответ на это Мигелгорри решил поиздеваться над болельщиками. Он прижал руку к уху, тем самым прося фанатов скандировать громче.

7 апреля 2021 года бывшие футболисты сборной Англии Джолеон Лескотт и Оуэн Харгривз раскритиковали судью матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией», который взял автограф у форварда немецкого клуба Эрлинга Холланда. По мнению экс-игроков, такое поведение является неуместным для официальных лиц.

Дарья Коршунова
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