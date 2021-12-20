Стало известно о последних днях жизни Александра Градского

Перенесенная в сентябре коронавирусная инфекция серьезно ударила по здоровью народного артиста России, певца и композитора Александра Градского — осложнения проявились уже после выписки из больницы. О последних днях его жизни пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

По его информации, родственники уговаривали Градского отправиться на реабилитацию, а руководство Первого канала — сделать замену на шоу «Голос», однако артист счел это унизительным и настаивал на работе в прежнем режиме. Кроме того, он заранее получил гонорар и планировал его отработать.

Телеканал выделил композитору медицинскую транспортировку — наставника привозили на 12-часовые съемки и отвозили обратно, вдобавок на площадке дежурила бригада скорой.

Также стало известно, что последние съемки программы с участием певца состоялись 17 ноября: тогда его состояние сильно ухудшилось, Градского мучили сильные боли. От работы Первый канал его не отстранил, ссылаясь на его отказ уходить на больничный. Через несколько дней артиста госпитализировали.

18 декабря дочь народного артиста Мария Градская заявила, что они с братом Даниилом помогут участникам из команды отца в подготовке номеров для шоу «Голос». Ведущий программы Дмитрий Нагиев отметил, что дети композитора уже приняли участие в подготовке членов команды отца. При этом он подчеркнул, что замены Градскому нет и не будет.

Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет 28 ноября. Накануне он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что к ухудшению здоровья артиста привел перенесенный им в сентябре коронавирус.