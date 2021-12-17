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Дети Градского помогут участникам «Голоса» из команды отца в подготовке номеров

Мария Градская: мы с братом поможем участникам шоу «Голос» из команды отца в подготовке
Александр Градский

Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Дочь народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Мария заявила, что они с братом Даниилом помогут участникам из команды отца в подготовке номеров для шоу «Голос». Об этом она сообщила в эфире программы на Первом канале.

«Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы», — сказала Мария Градская.

Ведущий программы Дмитрий Нагиев отметил, что дети композитора уже приняли участие в подготовке членов команды отца. При этом он подчеркнул, что «замены Градскому нет и не будет».

Ранее в СМИ появилась информация, что на Первом канале обсуждают три возможных варианта будущего «Голоса» после смерти Градского. Согласно одному из вариантов, место музыканта мог занять его старший сын Даниил. Также предполагалось, что шоу может использовать голограмму Градского или оставить его кресло пустым, а подопечных композитора распределить между другими наставниками.

Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет 28 ноября. Накануне он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.

Марина Совина
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