Настоящий владелец шахты «Листвяжная» уехал из России

Бывший депутат Госдумы Владимир Гридин, которого считают настоящим владельцем компании «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная», уехал из России. Об этом пишут «Известия».

Источник издания утверждает, что сейчас Гридин находится в Монако. Связаться с ним не удалось.

Ранее стало известно, что показания на Гридина дал один из арестованных менеджеров «СДС-Уголь». По его данным, экс-депутат вместе с сыном Андреем контролировал работу компании через офшорную фирму Mirtrade, которой принадлежит 50 процентов акций холдинга. За год через нее прошло более 1,5 миллиарда долларов, что принесло Гридину 132 миллиона долларов.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В итоге погиб 51 человек, а пострадали еще 106 человек. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

