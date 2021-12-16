Настоящим владельцем шахты «Листвяжная» оказался бывший депутат Госдумы

Владельцем компании «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная», на которой 25 ноября произошел взрыв метана, приведший к гибели 51 человека, оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Об этом со ссылкой на данные следствия сообщает Telegram-канал «112».

Показания на Гридина дал один из арестованных менеджеров. По его данным, экс-депутат вместе с сыном Андреем контролировал работу компании через офшорную фирму Mirtrade, которой принадлежит 50 процентов акций холдинга. За год через нее прошло более 1,5 миллиарда долларов, что принесло Гридину 132 миллиона долларов.

Арестованный по делу об аварии Михаил Федяев, утверждает источник канала, был номинальным владельцем. Допросить Гридина следователи не успели, так как тот улетел в Монако.

Гридин является депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от фракции «Единая Россия». Он сложил с себя полномочия в 2015 году. Холдинг СДС («Сибирский деловой союз») основан им совместно с Федяевым в 2004 году, причем с 2007 года последний занимает должность президента. В 2019 году, как пишет РБК, Гридин вышел из бизнеса, так что доля Федяева в СДС увеличилась с 33 процентов до 95 процентов. Forbes оценивает состояние Федяева в 550 миллионов долларов.

В ходе расследования по делу об аварии арестованы, помимо Федяева, генеральный и технический директора «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. В зависимости от предполагаемой роли в аварии им предъявлены обвинения по части 3 статьи 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса РФ.

В Следственном комитете утверждают, что уже после аварии руководство шахты начало задним числом закупать средства безопасности, чтобы создать доказательства своей невиновности. При этом, уверены в СКР, владельцы осознавали, что во время работ в «Листвяжной» грубо нарушаются меры промышленной безопасности, но принуждали шахтеров работать под угрозой увольнения.