Задержаны еще четыре фигуранта по делу о взрыве в шахте «Листвяжная»

Президент холдинга СДС («Сибирский деловой союз») и совладелец шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где погибли более 50 человек, Михаил Федяев задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По информации источника ТАСС, бизнесмена задержали в ночь на среду, 15 декабря. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, с ним проводятся следственные действия.

Кого еще задержали?

По данным СК, кроме Федяева задержаны еще три фигуранта: генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. «В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие)», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет РБК, шахта «Листвяжная» работает в составе компании «СДС-Уголь», половина акций которой принадлежит Михаилу Федяеву, еще по четверти — Владимиру и Андрею Гридиным. «СДС-Уголь» в свою очередь входит в холдинг «Сибирский деловой союз», одним из основателей и президентом которого с 2007 года является Федяев.

Что случилось в шахте?

Утром 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, среди них пять спасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Ему удалось выбраться благодаря струе свежего воздуха с поверхности.

Дочь погибшего в шахте Геннадия Белошкурского Ксения восстановила хронологию событий, прочитав переписку выживших работников в чате на телефоне отца, оставленном им среди личных вещей на поверхности. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что когда в шахте произошел взрыв, некоторых шахтеров отбросило в сторону, другие потеряли сознание, однако были и те, кто почувствовал только хлопок, но тоже не смог выбраться.

13 декабря было найдено тело последнего погибшего, после чего МЧС сообщило об окончании поисковых работ.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие. Как сообщали в Следственном комитете России, фигуранты уголовных дел о халатности и нарушении промышленной безопасности отказались признать вину за трагедию.

При этом задержанные сегодня Федяев и Алексеев ранее заявляли президенту России Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию.

«Листвяжная» после аварии

После того, как директора шахты Сергея Махракова, возглавляющего ее с 2013 года, арестовали, на его должность был назначен Андрей Хмелинский, который ранее исполнял обязанности руководителя. В пресс-службе шахты сообщили, что назначенный директором Хмелинский имеет 30-летний стаж работы. В последнее время он занимал руководящие должности в компании «СДС-уголь», в состав которой входит «Листвяжная».

«Шахта не работает на добычу, еще ведутся аварийно-восстановительные работы. Обеспечивать все необходимое для этого — его [нового директора Андрея Хмелинского] основная задача. Следующий этап — подготовка шахты к работе», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Нарушения

Выжившие после аварии горняки и их родственники пожаловались на халатное отношение начальства к правилам пожарной безопасности на объекте, в частности, на запах метана. По их словам, горняки за несколько дней до инцидента сетовали, что начальство заставляло их идти в шахту несмотря на то, что датчики показывали превышение допустимого уровня метана, работать при котором категорически запрещено. В награду сотрудникам обещали хорошие премии.

Анонимный работник «Листвяжной» в разговоре с «Лентой.ру» также сообщил, что руководство шахты годами игнорировало проблему повышенной загазованности шахты, а всем несогласным сотрудникам предлагало «отправляться на мороз». Он отметил, что сотрудники шахты редко вступали в конфликты с начальством, поскольку «Листвяжная» была практически единственным местом, где местные жители могли получать достойную заработную плату.

Работник шахты Николай Алимов в беседе с «Лентой.ру» объяснил молчание шахтеров о постоянных нарушениях тем, что «зарплата хорошая и не надо далеко ездить». «Не так просто поменять работу, не потеряв в размере оклада. Податься-то некуда», — поделился Алимов. По его словам, шахтер «не может топнуть ногой и отказаться от работы», так как из-за этого работникам могут грозить большие штрафы.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин 2 декабря провел совещание, посвященное ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Во время совещания он заявил, что причиной ЧП стало сокрытие фактов загазованности шахты. По его словам, результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Также президент ударил кулаком по столу во время обсуждения катастрофы.

Кроме того, Путин заявил, что переработки и условия, вынуждающие сотрудников рисковать жизнью, являются причинами аварий на российских шахтах.

А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году Владимир Путин президент России

14 декабря заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин предложил запретить работу шахтеров на большой глубине. Также он предложил ввести оплату простоя горняков не по их вине в размере не менее средней заработной платы при наличии угрозы их жизни и здоровью до устранения рисков.