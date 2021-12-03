Владельцы шахты заявили Путину о готовности к наказанию за аварию с 51 погибшим

Глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев заявили президенту России Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на кемеровской шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек. Их слова передает РБК.

Путин задал Федяеву вопрос о технике безопасности на «Листвяжной».

Михаил Юрьевич Федяев, совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает? Владимир Путин Президент России

В ответ Федяев заявил президенту о готовности нести ответственность за ЧП.

Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность Михаил Федяев Глава совета директоров «СДС-Уголь»

Алексеев в свою очередь сказал, что официальные отчеты предприятия содержали в себе кажущуюся стабильность.

Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания Геннадий Алексеев Гендиректор «СДС-Уголь»

Совещание с Путиным

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 декабря, провел совещание, посвященное ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Во время совещания он заявил, что причиной ЧП стало сокрытие фактов загазованности шахты. По его словам, результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Также президент ударил кулаком по столу во время обсуждения катастрофы.

Кроме того, Путин заявил, что переработки и условия, вынуждающие сотрудников рисковать жизнью, являются причинами аварий на российских шахтах. Согласно трудовому законодательству, условно-постоянная часть включает в себя оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок, напомнил российский лидер. Помимо этого, она включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам и месячным окладам за работу во вредных условиях, что служит стимулом для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности.

А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году Владимир Путин Президент РФ

При этом ранее президент отмечал, что авария на шахте «Листвяжная», по предварительным данным, произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Он добавил, что к настоящему времени власти региона уже поручили ответственным органам проверить все шахты в Кузбассе. В частности, им предстоит оценить противопожарное состояние объектов, а также проверить наличие и исправность датчиков, которые показывают уровень метана в воздухе.

Тела погибших продолжают поднимать

Вечером 2 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что тела еще шести погибших шахтеров подняли из шахты «Листвяжная». Таким образом, всего на поверхность подняли тела 22 погибших. По информации МЧС, еще предстоит найти тела 29 человек.

Перед этим 2 декабря горноспасатели подняли из шахты тела еще трех шахтеров, заявили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что поиски погибших в кузбасской шахте будут продолжены. Также губернатор отмечал, что на шахте идут круглосуточные работы — работают семь буровых установок, две из них уже добрались до контрольной точки, которая находится в 20 метрах от штрека.

Авария на «Листвяжной»

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, участвовавших в поисках. По последним данным, пострадали 99 человек, 16 из которых госпитализированы, часть из них уже выписали из больницы. В шахте остаются тела погибших, которые пока не могут поднять на поверхность из-за сложной газовой обстановки внутри «Листвяжной».

1 000 000 рублей по столько выделит правительство региона родным погибших

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что семьи погибших и пострадавших получат дополнительные выплаты. Так, родным погибших правительство региона выделит по миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — по 400 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии от легкой до средней степени тяжести — по 200 тысяч рублей.