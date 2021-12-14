В Генпрокуратуре предложили запретить труд шахтеров на большой глубине

После гибели 51 человека на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области на заседании комиссии по энергетике федерального госсовета было предложено запретить работу шахтеров на большой глубине. Об этом сообщается на сайте правительства Кузбасса.

Инициатива была озвучена заместителем Генерального прокурора России Дмитрием Демешиным. Он отметил, что в ходе прокурорских проверок, организованных на угледобывающих предприятиях десяти регионов страны по распоряжению президента Владимира Путина, был обнаружен ряд серьезных нарушений требований промышленной безопасности.

Нормативно-правовое регулирование деятельности в угольной отрасли нуждается в усовершенствовании, считает Демешин. В частности, он предложил ввести оплату простоя горняков не по их вине в размере не менее средней заработной платы при наличии угрозы их жизни и здоровью до устранения рисков. Кроме того, предложено запретить использование труда человека на глубинах, которые не обеспечивают безопасность его жизни и здоровья. О какой именно глубине идет речь — не уточняется.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. 13 декабря МЧС сообщило об окончании поисковых работ.