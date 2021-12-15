Гендиректора «СДС-Уголь» заключили под стражу по делу «Листвяжной»

Центральный районный суд Кемерова отправил под арест гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева по делу о гибели горняков. Об этом сообщает ТАСС.

Он заключен под стражу до 25 января. Также в СИЗО отправлены председатель совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев, главный инженер шахты Анатолий Лобанов, технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов. Он, как выяснилось на суде, был в курсе опасного уровня концентрации метана в «Листвяжной», но проигнорировал этот факт.

Их обвиняют по двум статьям УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия». Высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.