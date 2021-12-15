Главного инженера «Листвяжной» отправили под арест
Центральный районный суд Кемерова арестовал главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова. Об этом сообщает ТАСС.
Ему избрана мера пресечения до 25 января по ходатайству следствия. Ему вменяются нарушение требований промышленной безопасности и злоупотребление полномочиями, повлекшие гибель 51 горняка. В деле также фигурируют собственник шахты «Листвяжная», председатель совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев, гендиректор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов. Они не признают своей вины.
В СКР заявили, что руководство шахты закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии и таким образом пыталось создать подложные доказательства своей невиновности. Высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.
Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.