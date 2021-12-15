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Техдиректора «Листвяжной» арестовали по делу о гибели горняков

Суд в Кемерово выдал санкцию на арест техдиректора «Листвяжной» на два месяца
Начало событий в новости Главного инженера «Листвяжной» отправили под арест

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения техническому директору общества «СДС-Уголь» Антону Якутову по делу о гибели горняков на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает ТАСС.

Его арестовали по ходатайству до 25 января. Якутову вменяются нарушение требований промышленной безопасности и злоупотребление полномочиями, повлекшие гибель 51 горняка.

По делу уже заключен под стражу главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Решения об избрании меры пресечения ожидают собственник председатель совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор общества Геннадий Алексеев. Все четверо не признают своей вины.

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В СКР заявили, что руководство шахты закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии и таким образом пыталось создать подложные доказательства своей невиновности. Высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.

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Любовь Ширижик
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