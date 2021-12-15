Техдиректора «Листвяжной» арестовали по делу о гибели горняков

Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения техническому директору общества «СДС-Уголь» Антону Якутову по делу о гибели горняков на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает ТАСС.

Его арестовали по ходатайству до 25 января. Якутову вменяются нарушение требований промышленной безопасности и злоупотребление полномочиями, повлекшие гибель 51 горняка.

По делу уже заключен под стражу главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Решения об избрании меры пресечения ожидают собственник председатель совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор общества Геннадий Алексеев. Все четверо не признают своей вины.

В СКР заявили, что руководство шахты закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии и таким образом пыталось создать подложные доказательства своей невиновности. Высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.