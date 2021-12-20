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Экстрадированному в США российскому бизнесмену Клюшину предъявили обвинения

Минюст США: бизнесмен Клюшин обвиняется в участии в схеме по торговле закрытой информацией

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, которого экстрадировали из Швейцарии в США, предъявили обвинения в участии в глобальной схеме по торговле закрытой информацией, украденной из американских сетей. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Клюшину инкриминируют сговор с целью получения незаконного доступа к компьютерам, а также мошенничество. Вместе с ним по делу проходят Иван Ермаков, Николай Румянцев, Михаил Ирзак и Игорь Сладков, которым также были ранее предъявлены обвинения. Как отмечает американский Минюст, незаконная деятельность принесла фигурантам дела прибыль в размере десятков миллионов долларов.

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18 декабря стало известно, что Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. В ответ на этот шаг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением, принятым швейцарским Федеральным уголовным судом. Она отметила, что российское посольство поддерживает контакт с адвокатами предпринимателя.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. По данным США, бизнесмен и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на секретные данные.

Марина Совина
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