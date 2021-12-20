Елка с женскими ногами в гипсе насмешила россиян

В больнице города Копейска Челябинской области установили новогоднюю елку с женскими ногами. Фото необычной декорации опубликовали в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Праздничное дерево появилось в рекреации травматологического отделения городской больницы. Помимо игрушек у елки есть бумажные ресницы, руки из медицинских перчаток с накрашенными ногтями и подобие загипсованных ног с педикюром. Нестандартное решение насмешило жителей Копейска.

Многим горожанам понравился образ новогодней елки, а некоторые сочли украшение ужасным. «Костыля или трости не хватает для декора», «Радует, что у наших травматологов прекрасное чувство юмора», «Главное, чтоб гинекологи с проктологами не подхватили эстафету», — прокомментировали россияне публикацию.

Жители поселка Витим в Якутской области в начале декабря высмеяли праздничное дерево в форме пениса. Некоторые назвали декорацию эротичной, а другие посчитали ее установку незавершенной. В администрации Витима подтвердили догадки последних и пообещали придать новогодней елке привычный вид.