Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Елка с женскими ногами в гипсе насмешила россиян

В больнице в Челябинской области установили елку с женскими ногами и накрашенными ногтями

Фото: страница «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте»

В больнице города Копейска Челябинской области установили новогоднюю елку с женскими ногами. Фото необычной декорации опубликовали в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Праздничное дерево появилось в рекреации травматологического отделения городской больницы. Помимо игрушек у елки есть бумажные ресницы, руки из медицинских перчаток с накрашенными ногтями и подобие загипсованных ног с педикюром. Нестандартное решение насмешило жителей Копейска.

Многим горожанам понравился образ новогодней елки, а некоторые сочли украшение ужасным. «Костыля или трости не хватает для декора», «Радует, что у наших травматологов прекрасное чувство юмора», «Главное, чтоб гинекологи с проктологами не подхватили эстафету», — прокомментировали россияне публикацию.

Материалы по теме:
Зеленый шпиль. Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
Зеленый шпиль.Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
6 декабря
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря

Жители поселка Витим в Якутской области в начале декабря высмеяли праздничное дерево в форме пениса. Некоторые назвали декорацию эротичной, а другие посчитали ее установку незавершенной. В администрации Витима подтвердили догадки последних и пообещали придать новогодней елке привычный вид.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Вклады для малоимущих в России предложили ограничить 100 тысячами рублей
Белоруссия рассказала о поставках электроэнергии на Украину
В Мьянме раскрыли серию массовых убийств граждан
В МИД обвинили Украину в российском радикализме
МИД назвал «скрепы» политики Москвы на постсоветском пространстве
Названы наиболее и наименее реалистичные предложения России к США и НАТО
Для россиянина запросили срок за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ
Осужденный бывший мэр Ярославля Урлашов попросил о досрочном освобождении
Иммунолог назвал группу людей с наиболее легким течением омикрон-штамма
Солдаты НАТО попытались прорваться в Приднестровье
Рябков заявил о «самом большом должке» США перед Россией
Описан сценарий боевых действий России против Украины
Сына бывшего детского омбудсмена Астахова отправили под домашний арест
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter