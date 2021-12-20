Стало известно состояние пылавшего корабля в Петербурге

Пожар, произошедший на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, не повредил корпус строящегося корвета «Проворный». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО "СНСЗ" ведутся переговоры о строительстве новой надстройки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для предотвращения замерзания воды, которая попала в трюмы судна в ходе тушения пожара, в субботу и воскресенье было подано отопление и электричество. Около 100 рабочих откачивали воду, просушивали поверхности и занимались другими мерами ликвидации последствий возгорания.

Возгорание произошло 17 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь». Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Пожару на корвете «Проворный» был присвоен наивысший четвертый ранг сложности.

Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.

Строительство военного корабля началось в апреле 2013 года. Передача корвета флоту изначально была запланирована на конец 2022 года. Корабль должен был войти в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и базироваться на Камчатке.