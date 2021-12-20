Обозначен российский военный ответ на действия НАТО

Россия держит на контроле проход военных кораблей НАТО и полет их самолетов вдоль своих границ и готова в любой момент применить оружие в случае необходимости. Так возможный военный ответ России на действия НАТО обозначил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру».

Специалист привел в пример события июня 2021 года, когда британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России. Тогда российские военные открыли предупредительный огонь и выполнили бомбометание по курсу корабля, вынудив его покинуть территорию России. Если бы он этого не сделал, то российские военнослужащие были готовы открыть огонь уже по самому эсминцу, напомнил Литовкин. «Как когда-то сказал президент [России Владимир] Путин, если мы потопим их корабль, то третья мировая война не начнется. И мы это хорошо понимаем: если они нарушат наши границы, то будет такая реакция», — сказал он.

Еще одна потенциальная болевая точка связана с возможным развертыванием в Европе американских ракет средней дальности на земле — как у США, так и у России есть системы, размещенные на воде. Литовкин напомнил, что США уже продемонстрировали способность запускать крылатые ракеты Tomahawk с наземных пусковых установок. «Я думаю, что мы тоже сумеем перенести наши “Калибры” и “Циркон” на землю. Это непростая, но решаемая задача. Мы нацелим их на те страны и те базы, где будут находиться американские ракеты, свои ракеты», — отметил военный эксперт. Он также усомнился, что европейские страны откажутся от размещения подобных вооружений на своей территории.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал НАТО серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности. Он пригрозил, что Россия может дать военно-технический и военный ответы в случае дальнейшего давления со стороны альянса.