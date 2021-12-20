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В МИД России пригрозили НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления

МИД России: НАТО должно перестать наступать на больные точки Москвы

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО должно серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности и перестать наступать на больные точки Москвы. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пригрозил альянсу военным ответом в случае дальнейшего давления, передает РИА Новости.

«Все все прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — заявил представитель МИД РФ.

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Ранее замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков потребовал срочный ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация является очень тяжелой и «имеет тенденцию к дальнейшему осложнению». Дипломат отметил, что Вашингтон будет тянуть с рассмотрением вопроса и «попытаются перевести все это в вялотекущий процесс».

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

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Анжелика Бережная
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