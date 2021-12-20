Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам предложили поужинать в квартире Нади из «Иронии судьбы»

Delivery Club воссоздал квартиру Нади из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Кадр: фильм «Ирония судьбы»

Сервис доставки еды Delivery Club вместе с киностудией «Мосфильм» воссоздал в одном из ее павильонов в Москве квартиру Нади Шевелевой — героини фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Россиянам предложили поужинать в копии знаменитого жилья перед Новым годом, говорится в материалах, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Квартиру строили с нуля, используя подлинные советские чертежи и реквизит со съемок картины. По данным компании, новое жилье считается точной копией квартиры из фильма. Авторы проекта обратили внимание на детали — в ванной комнате появилась шуба Ипполита, а в гостиной положили платье и гитару Нади.

Материалы по теме:
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря
Есть такая традиция Грабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
Есть такая традицияГрабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
31 декабря

Гостям необходимо забронировать ужин через приложение сервиса, выбрав услугу «Бронируйте ресторан Ирония судьбы». С 20 декабря Delivery Club будет ежедневно выбирать по пять победителей, которых пригласят в квартиру Нади, они смогут взять с собой еще двух гостей. Посетителям проведут экскурсию по киностудии, расскажут о съемках фильма и предложат бесплатный ужин. В меню включили заливную рыбу, оливье, селедку под шубой, мандарины и советское шампанское. Подобная опция будет действовать до 25 декабря.

Ранее россияне в опросе ВЦИОМ назвали свои любимые новогодние фильмы. Больше трети респондентов (33 процента) посчитали таковым «Иронию судьбы», а 12 процентов опрошенных — «Один дома». По восемь процентов россиян проголосовали за картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Елки».

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В МИД России пригрозили НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления
Названа отрасль с самым большим ростом зарплат в России
Переболевшим COVID-19 москвичам продлили сроки действия QR-кодов
Российский кардиолог назвала способы избежать тромбоза легких при COVID-19
Потерявшая сына россиянка отсудила у больницы 800 тысяч рублей
Виктория Боня объяснила нежелание показывать жилье в Монако
Двое россиян под Архангельском застрелили жену местного коммерсанта
Вор во Владивостоке спрятался от полицейских под ванной у любовницы
80-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха
Мошенники убедили российскую пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги
Названы сроки принятия проекта о наказании представителей власти за пытки
На Украине назвали оружие в войне против России
Вирусолог рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter