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Мошенники убедили российскую пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги

В России мошенники дважды обманули пенсионерку и заставили отдать им 13 миллионов рублей

Фото: Unsplash

Мошенники заставили российскую пенсионерку отдать 13 миллионов рублей. Для этого она сняла с банковских счетов все сбережения и продала квартиру. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

В ноябре пожилой женщине позвонили мошенники, представившееся сотрудниками Центробанка, и заявили, что с ее счета проводятся подозрительные операции. Они рекомендовали пенсионерке снять деньги, 4 миллиона рублей, и перевести их на различные счета.

Через месяц эти же люди убедили россиянку продать квартиру, а вырученные средства перевести на «безопасный счет». Когда женщина поняла, что ее обманули дважды и похитили деньги, она обратилась в полицию. При этом стражам правопорядка пожилая женщина рассказала, что знала о подобных мошеннических схемах из СМИ, однако все равно поверила преступникам.

Ранее жительница города Тосно Ленинградской области продала квартиру по просьбе телефонных мошенников. 67-летняя женщина рассказала правоохранительным органам, что в конце июня в течение нескольких дней с ней связывались люди, которые представлялись сотрудниками банка и полиции. Они предупреждали собственницу о попытках зарегистрировать кредит на ее имя и советовали перевести деньги на якобы надежные счета.

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Анна Филипенко
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