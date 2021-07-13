Пенсионерка по просьбе мошенников продала квартиру и осталась без жилья

Пенсионерка из города Тосно Ленинградской области продала квартиру по просьбе телефонных мошенников. Вырученные от сделки деньги россиянка перевела на якобы безопасный счет, сообщает издание «47news.ru».

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67-летняя женщина рассказала правоохранительным органам, что в конце июня в течение нескольких дней с ней связывались люди, которые представлялись сотрудниками банка и полиции. Они предупреждали собственницу о попытках зарегистрировать кредит на ее имя и советовали перевести деньги на якобы надежные счета. Женщина следовала инструкциям.

В июле мошенники снова позвонили собственнице и заявили о необходимости продать квартиру. Вскоре к пенсионерке пришел риелтор, с которым женщина пошла оформлять сделку и получила за жилье три миллиона рублей. После чего представившаяся сотрудницей банка женщина позвонила бывшей собственницей и попросила перевести средства на другой счет. В итоге сумма ущерба составила 3,7 миллиона рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве мошенники убедили 87-летнего пенсионера, что ему необходимо заменить паспорт. Мужчина по просьбе злоумышленников положил документ в почтовый ящик и ждал, что вскоре ему пришлют новый. Получив паспорт собственника, неизвестные решили продать его квартиру. По словам адвоката пенсионера, уголовное дело по факту хищения квартиры не возбудили.