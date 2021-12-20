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Российская фигуристка восхитила фанатов фото в мини-платье с глубоким декольте

Российская фигуристка Радионова опубликовала фото в черном мини-платье с глубоким декольте
Елена Радионова

Елена Радионова. Фото: @lenok_radionova

Бывшая российская фигуристка Елена Радионова опубликовала фото в мини-платье. Пост доступен в Instagram спортсменки.

На снимке 22-летняя экс-фигуристка запечатлена на фоне ночного города. Радионова позирует в черном мини-платье с глубоким декольте. «Прекрасный вечер в Дубае», — подписала фотографию спортсменка.

Фанаты оценили красоту Радионовой и оставили под постом множество восторженных комментариев. «Я просто влюбился», «Ты в моем сердце», «Богиня», — восхищались подписчики.

В декабре 2020 года девушка признавалась, что хотела сделать из себя «силиконовую Барби». Фигуристка подчеркнула, что потом поняла, что это «абсолютная дурь» и пластические операции уже не в моде.

Радионова — двукратная чемпионка мира среди юниоров (2013, 2014), двукратный серебряный призер взрослого чемпионата Европы (2015, 2016), бронзовый призер чемпионата мира (2015). Она объявила о завершении карьеры в сентябре 2020-го, но не выступала с 2018 года.

Дарья Коршунова
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