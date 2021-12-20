В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов за неудовлетворительные результаты в сборной России. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий планирует направить соответствующее предложение министру спорта Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. «Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов», — заявил он. По мнению Хамзаева, угроза наказания должна повысить мотивацию футболистов.

Сборная России не смогла попасть на чемпионат мира 2022 года напрямую. Команда проиграла в последнем матче группового этапа Хорватии и заняла второе место в своей отборочной группе.

Сборная России продолжит борьбу за право выступить на ЧМ-2022 в стыковых матчах. В первом раунде 24 марта команда Валерия Карпина сыграет с поляками в «Лужниках». В случае победы сборной предстоит побороться за выход на мундиаль с победителем игры Швеция — Чехия.