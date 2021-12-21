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Вирусолог оценил темпы распространения омикрона в России

Вирусолог Альтштейн: начало распространения омикрон-штамма в России не вызывает сомнений

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса, вероятно, уже начал распространяться в России, несмотря на небольшое количество официально выявленных случаев. Темпы распространения нового штамма в беседе с «Лентой.ру» оценил вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Небольшой прирост для нового штамма естественен. Если штамм новый, то и число выявленных случаев будет небольшим. Это не значит, что пять человек за неделю заболели омикроном, это может быть 500 человек заболели, но их не выявили. Но то, что вирус пошел, он распространяется и размножается, не вызывает сомнений

Анатолий Альтштейнвирусолог

В то же время, Альтштейн отметил, что пока нет оснований считать, что омикрон-штамм стал доминирующим в стране и вытеснил вариант дельта. «Доминирующим он пока не стал, доминирует сейчас дельта, которая убивает людей достаточно эффективно. И тут исключительно важно вакцинироваться, эта мера будет в той или иной степени действовать и против омикрона», — добавил Альтштейн.

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Во вторник, 21 декабря, заместитель главы министерства здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что в России выявлено 30 случаев омикрон-штамма. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что тяжелых случаев у больных с новым вариантом вируса не зафиксировано.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Альтштейн заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации и противоэпидемических мер, есть все основания считать, что пандемия может закончиться к осени 2022 года.

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Роман Кирьянов
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