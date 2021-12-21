Австралийские дети купили дом на карманные деньги

Трое детей из австралийского Мельбурна потратили карманные деньги на приобретение дома. Вместе с родителями они вложились в покупку недвижимости за 671 тысячу австралийских долларов (около 35,3 миллиона рублей), пишет портал 7NEWS.

Брат и две сестры, младшей из которых шесть лет, заработали средства на работе по дому и помощи отцу в упаковке книг по финансовой грамотности. Каждый из детей внес по две тысячи долларов в покупку участка с недостроенным домом в пригороде Клайд на юго-востоке Мельбурна.

Отец семейства — эксперт по инвестициям в недвижимость. Он побоялся, что спустя время в Австралии будет гораздо сложнее обзавестись недвижимостью. Жилье в Мельбурне за последний год подорожало на 19,5 процента, а его средняя цена достигает 953 тысяч долларов. По прогнозам мужчины, стоимость приобретенной ими земли удвоится в ближайшие десять лет — дети смогут выгодно продать дом в 2032 году и поделить прибыль.

Ранее шестилетняя россиянка заявила о жилищных проблемах. Девочка написала письмо президенту Владимиру Путину, где пожаловалась на маленькую квартиру и попросила помочь с достройкой дома в Кирове — его не могут завершить более пяти лет. В государственной инспекции строительного надзора Кировской области заявили, что возведение здания может возобновиться не ранее второго квартала 2022 года.