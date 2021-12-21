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Австралийские дети купили дом на карманные деньги

Трое детей в Мельбурне вложились в дом за 671 тысячу австралийских долларов

Кадр: 7NEWS

Трое детей из австралийского Мельбурна потратили карманные деньги на приобретение дома. Вместе с родителями они вложились в покупку недвижимости за 671 тысячу австралийских долларов (около 35,3 миллиона рублей), пишет портал 7NEWS.

Брат и две сестры, младшей из которых шесть лет, заработали средства на работе по дому и помощи отцу в упаковке книг по финансовой грамотности. Каждый из детей внес по две тысячи долларов в покупку участка с недостроенным домом в пригороде Клайд на юго-востоке Мельбурна.

Отец семейства — эксперт по инвестициям в недвижимость. Он побоялся, что спустя время в Австралии будет гораздо сложнее обзавестись недвижимостью. Жилье в Мельбурне за последний год подорожало на 19,5 процента, а его средняя цена достигает 953 тысяч долларов. По прогнозам мужчины, стоимость приобретенной ими земли удвоится в ближайшие десять лет — дети смогут выгодно продать дом в 2032 году и поделить прибыль.

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Нина Ташевская
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