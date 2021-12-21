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Футболист РПЛ пожаловался на невозможность снять жилье из-за расизма

Полузащитнику «Урала» Гаджимурадову не сдали квартиру в Москве из-за его национальности

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову отказались сдавать квартиру в Москве из-за его национальности. На расизм со стороны арендодателей футболист РПЛ пожаловался Sport24.

Гаджимурадов отметил, что его редко принимают за дагестанца из-за голубых глаз. Однако в Москве у него возникли проблемы с арендой квартиры. «С жильем трудности были много раз: "А вы откуда? Ой, мы только славянам, до свидания". Поэтому в Москве так квартиру и не снял. Только комнату, и чаще всего такую обшарпанную, что даже приглашать кого-то стыдно», — рассказал полузащитник.

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Футболист также отметил, что из-за национальности он столкнулся с невозможностью взять кредит. Гаджимурадов хотел купить телефон в кредит в магазине техники, но ему отказали из-за того, что он дагестанец. Однажды футболисту позвонили из банка и предложили оформить кредитную карту. Когда в процессе заполнения паспортных данных дошли до места рождения, полузащитнику в кредитке отказали. «Зачем тогда звонить?» — спросил Гаджимурадов.

Ранее в декабре сервис объявлений об аренде жилья ЦИАН запретил владельцам недвижимости указывать предпочтения касательно этничности съемщиков. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию среди российских пользователей. Многие поблагодарили сервис за прогрессивный шаг, но нашлись и те, кто увидели в такой политике русофобию.

Александра Мирошникова
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