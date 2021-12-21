Реакцию ЕС на предложения России по безопасности назвали шизофренией

В кулуарах представители стран Европейского союза поддерживают предложения России по безопасности на континенте, однако в переговорах продолжают строго придерживаться старой позиции. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, его слова прозвучали в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он назвал такой диссонанс шизофренией. «Да, они нас прекрасно слышат... Но публично они строго придерживаются своей евроатлантической позиции. Что бы ни происходило, какие факты им бы ни приводили. А "под столом" некоторые делегации просто тихонечко аплодируют», — пояснил Гаврилов.

20 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков и замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявили, что Москва еще не получила от Вашингтона ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Они были опубликованы 17 декабря. Согласно документу, альянсу предлагается отказаться от расширения на Восток и включения в состав организации Украины, а также ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.