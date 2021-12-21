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Реакцию ЕС на предложения России по безопасности назвали шизофренией

Гаврилов: в кулуарах представители ЕС поддерживают предложения России по безопасности

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

В кулуарах представители стран Европейского союза поддерживают предложения России по безопасности на континенте, однако в переговорах продолжают строго придерживаться старой позиции. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, его слова прозвучали в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Он назвал такой диссонанс шизофренией. «Да, они нас прекрасно слышат... Но публично они строго придерживаются своей евроатлантической позиции. Что бы ни происходило, какие факты им бы ни приводили. А "под столом" некоторые делегации просто тихонечко аплодируют», — пояснил Гаврилов.

20 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков и замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявили, что Москва еще не получила от Вашингтона ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Они были опубликованы 17 декабря. Согласно документу, альянсу предлагается отказаться от расширения на Восток и включения в состав организации Украины, а также ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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Виктория Кондратьева
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