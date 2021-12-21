Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Автомобилист
0:0
Перерыв
live
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
Металлург Мг
2:0
Перерыв
live
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Экс-игрок МЮ описал будущее Кокорина в России словами «в болоте тонешь быстрее»

Футболист Канчельскис о возвращении Кокорина в Россию: в болоте тонешь быстрее
Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис. Фото: @andrei_kanchelskis

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис описал карьерное будущее нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

«Возвращение в Россию поставит крест на его карьере. В болоте тонешь быстрее», — заявил Канчельскис. По его мнению, Кокорин автоматически завершит карьеру, начав играть в чемпионате России. Экс-игрок МЮ добавил, что Кокорину нужно искать варианты аренды в Италии или другом европейском чемпионате.

6 декабря сообщалось, что «Фиорентина» досрочно разорвет с Кокориным контракт, действующий до 2024 года, если не сможет отправить футболиста в аренду в другую команду. Отмечалось, что игроком интересуется ряд российских клубов.

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011-го по 2017 год он играл за сборную России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин расширил полномочия полиции
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
Госдума одобрила законопроект о пожизненном заключении педофилов
В российском городе нашли сестру скандальной «Аленки»
Частный дом загорелся на юго-востоке Москвы
Появились подробности избиения российского фигуриста-чемпиона
Названы главные симптомы омикрон-штамма COVID-19
Российский вирусолог прокомментировал данные о заражении грызунов омикроном
Тренер Плющенко назвал недостижимый для всех фигуристов мира элемент
В России показали Т-34, Т-90М и «Армату» в одном видео
Татуировщица набила влюбленным парные татуировки, спросила их о любви и пожалела
Российский Т-80 ушел под лед и попал на видео
Трое чеченцев спасли москвичку от нападения на улице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter