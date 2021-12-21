Экс-игрок МЮ описал будущее Кокорина в России словами «в болоте тонешь быстрее»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис описал карьерное будущее нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

«Возвращение в Россию поставит крест на его карьере. В болоте тонешь быстрее», — заявил Канчельскис. По его мнению, Кокорин автоматически завершит карьеру, начав играть в чемпионате России. Экс-игрок МЮ добавил, что Кокорину нужно искать варианты аренды в Италии или другом европейском чемпионате.

6 декабря сообщалось, что «Фиорентина» досрочно разорвет с Кокориным контракт, действующий до 2024 года, если не сможет отправить футболиста в аренду в другую команду. Отмечалось, что игроком интересуется ряд российских клубов.

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011-го по 2017 год он играл за сборную России.