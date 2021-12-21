Капризов установил еще один рекорд «Миннесоты»

«Миннесота Уайлд» на выезде проиграла «Даллас Старс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 21 декабря, и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе проигравших заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами отметился россиянин Кирилл Капризов. Как уточняется в Twitter-аккаунте НХЛ, это позволило ему установить еще один рекорд клуба.

Теперь в активе Капризова 36 очков за результативность (12 голов и 24 передачи) в стартовых 30 играх сезона. Предыдущее достижение принадлежало Мариану Габорику, который в сезоне-2007/2008 за 30 встреч набрал 34 балла.

«Миннесота» набрала 40 очков в 30 матчах. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

В начале декабря Капризов, совершив результативную передачу и победный буллит в матче против «Торонто Мэйпл Лифс», установил другой рекорд клуба. Россиянин достиг отметки в 80 набранных очков по системе «гол плюс пас» за 79 игр.