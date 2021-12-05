Капризов установил еще один рекорд «Миннесоты»

Россиянин Капризов набрал 80 очков в НХЛ за 79 матчей, это рекорд «Миннесоты»

«Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи, прошедшей в ночь на воскресенье, 5 декабря, завершилось со счетом 3:3. Голевой передачей отметился российский форвард Кирилл Капризов. В овертайме отличиться никому не удалось, а в серии буллитов были сильнее хозяева. Победный штрафной бросок на счету Капризова.

Как уточняет Twitter НХЛ, россиянин установил еще один рекорд клуба. Капризов достиг отметки в 80 набранных очков по системе «гол плюс пас» за 79 игр. Предыдущее достижение принадлежало Брайану Ролстону, которому потребовалось 84 игры.

В нынешнем сезоне Капризов провел 24 матча в НХЛ. Россиянин забросил девять шайб и сделал 21 результативную передачу.