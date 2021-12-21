Китай обвинил США в негативном влиянии на глобальную стабильность

МИД Китая обвинил США в оказании серьезного негативного влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность, а также на процесс международного контроля над вооружениями и разоружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства КНР.

Комментируя выход России из Договора по открытому небу (ДОН), МИД Китая указал на то, что Вашингтон в одностороннем порядке денонсировал соглашение, «невзирая на опасения других сторон договора и международного сообщества», что стало причиной выхода из него Москвы. В ведомстве также обратили внимание на то, что Россия предприняла попытки спасти договор, однако не получила отклика США и других сторон.

В ведомстве подчеркнули, что США, «крепко придерживались менталитета холодной войны, руководствовались идеей "Америка прежде всего", непрерывно нарушали договоры и выходили из них, свободно наращивали военную мощь, преувеличивали противостояние и конкуренцию крупных государств, оказывали серьезное негативное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность, на взаимное доверие и сотрудничество между крупными державами, а также на процесс международного контроля над вооружениями и разоружения».

Китайский МИД призвал США «с должным вниманием отнестись к озабоченности международного сообщества, прекратить вышеизложенные негативные действия и предпринять конкретные действия для поддержания глобальной стратегической стабильности, а также международного и регионального мира и безопасности».

Ранее МИД Китая призвал НАТО отказаться от идеологических предрассудков и менталитета холодной войны и делать больше ради международной и региональной безопасности, а также прикладывать больше усилий для поддержания международной и региональной безопасности и стабильности.

18 декабря Россия официально вышла из Договора по открытому небу, приостановив выполнение своих обязательств по этому соглашению. Российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление. Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Документ стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.

В МИД России, комментируя выход Москвы из соглашения, указали на то, что все усилия России не позволили сохранить Договор по открытому небу в том виде, как он задумывался его авторами, а ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе его развала — США.