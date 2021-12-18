В МИД прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

Все усилия России не позволили сохранить Договор по открытому небу (ДОН) в том виде, как он задумывался его авторами. Ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе его развала — США. Так в МИД России прокомментировали выход страны из ДОН, соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

После выхода США из ДОН российская сторона делала все от нее зависящее для поиска возможных компромиссных решений. В МИД заявили, что предлагали варианты урегулирования двух проблем.

«Мы предлагали различные варианты урегулирования двух принципиально важных проблем — непередачи полученной в ходе наблюдательных полетов информации государствам, не являющимся участниками ДОН, и обеспечения реализации нашего права на проведение таких полетов над военными объектами США в Европе», — говорится в сообщении.

Однако для государств-участников блоковая дисциплина оказалась важнее интересов мира и международной безопасности. В МИД подчеркнули, что все эти обстоятельства не оставили выбора российской стороне. «Пренебрегать интересами национальной безопасности не можем и не будем», — резюмировали на сайте.

18 декабря Россия официально вышла из Договора по открытому небу, приостановив выполнение своих обязательств по этому соглашению. Российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.