Олимпийский чемпион высказался о возможном отказе НХЛ от Олимпиады-2022

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Пашков предположил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) откажется отпускать игроков на Олимпиаду 2022 года в Пекин. Спортсмен высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«По косвенным признакам, все идет к этому. Растет число заболевших коронавирусом, они переносят матчи. В этой ситуации больше всего беспокоит неопределенность. НХЛ до сих пор тянет с решением, это нервирует», — заявил Пашков.

Вратарь также рассказал о том, как возможное отсутствие игроков из НХЛ повлияет на турнирные перспективы сборной России. «Соглашусь с мнением западных экспертов, которые отправили нашу команду на четвертое место в случае участия представителей НХЛ в турнире. Если этого не произойдет, наши как минимум будут претендовать на призы. При удачном стечении обстоятельств можно бороться и за победу. Кубок Первого канала показал, что у нас есть приличная команда, которую еще можно усилить выступающими в России игроками», — добавил Пашков.

20 декабря «Матч ТВ» сообщил о том, что НХЛ решила отказаться от участия в Олимпиаде в Пекине. Причиной назывался рост количества случаев коронавируса в лиге.