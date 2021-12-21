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Среда обитания

Китай и Германия захотели объединиться для спасения планеты

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили зеленую энергетику
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили зеленую энергетику. Об этом сообщает Euronews.

Шольц во время разговора заявил, что Германия хочет укрепить сотрудничество с Китаем в области цифровой экономики и экологически чистой энергии. Такие же надежды выразил и Си Цзиньпин, который отметил, что двум странам необходимо объединиться, чтобы реализовать потенциал своих экономик.

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29 октября

Ранее в декабре сообщалось, что правительство Германии выделит 60 миллиардов евро на борьбу с изменением климата. При этом министр финансов Кристиан Линднер заявил, что такие инвестиции станут стимулом для экономики, которая еще не восстановилась после пандемии коронавируса. Средства будут направлены в «Фонд климата и преобразований» — он предназначен для проектов, направленных на спасение планеты.

Совместную декларацию по борьбе с глобальным потеплением приняли США и Китай, которые входят в топ-5 загрязнителей планеты парниковыми газами. Как сообщал спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри на конференции СOP26 в Глазго, страны намерены наладить сотрудничество, чтобы избежать климатической катастрофы.

Александра Мирошникова
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