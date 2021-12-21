Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Российский суд разъяснил штраф «Муз-ТВ» за гей-пропаганду

Басманный суд Москвы оштрафовал «Муз-ТВ» за образы Филиппа Киркорова и Давы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Басманный суд Москвы опубликовал разъяснение постановления о штрафе в отношении канала «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующий документ появился на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

В материале отмечается, что поводом для возбуждения административного дела против канала за гей-пропаганду стали несколько эпизодов во время трансляции церемонии «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Один из них был связан с появлением на красной дорожке певца Филиппа Киркорова и блогера Давы (настоящее имя — Давид Манукян) в костюмах, похожих на одежду жениха и невесты. «На мужчин летят конфетти, они смеются, демонстрируют признаки близости, в том числе обнимаются, один мужчина кладет руку на плечо другому, затем берет его слева под руку», — говорится в документе.

Эксперты обратили внимание, что ведущие мероприятия Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак «вербально подчеркивали демонстрируемые в кадре культурально в России нетрадиционные отношения» между певцом и блогером. В частности, Нагиев, увидев Киркорова и Манукяна, крикнул «Горько» несколько раз, а Собчак сказала блогеру: «После Ольги Бузовой начнешь интересоваться мужчинами, это логично и честно». Также специалисты пришли к выводу, что высказывание Киркорова во время церемонии о том, что любовь не имеет границ, настроения и пола, «имплицитно указывает на возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».

Материалы по теме:
«Сюр, бред и абсурд» В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
«Сюр, бред и абсурд»В России стали массово обвинять звезд в гей-пропаганде. Чем это опасно для общества?
6 ноября
Кто теперь угнетен? США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
Кто теперь угнетен?США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
31 октября

Пропаганду нетрадиционных отношений увидели и в образах блогеров Алексея Жидковского и Игоря Синяка. Эксперты заявили, что знаменитости появились на мероприятии в образах, «культурально в России не соответствующих образу мужчины традиционной половой ориентации, выраженно подчеркивающих и демонстрирующих традиционные женские особенности».

О том, что «Муз-ТВ» оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, стало известно 17 ноября. Канал обязали выплатить один миллион рублей. За аналогичное правонарушение на 100 тысяч рублей оштрафовали и бывшего программного директора канала Андрея Разыграева.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева
Раскрыта опасность неправильной ходьбы
Российский суд разъяснил штраф «Муз-ТВ» за гей-пропаганду
Москвичка развела в своей квартире более 100 кошек
Двоих россиян осудят за мошенничество на несколько миллиардов рублей
Зеленский рассказал о переписке с Саакашвили
Названа самая желанная для путешествий страна мира
Страны Балтии заявили о готовности немедленно оказать Украине военную помощь
В Чехии появится самый длинный подвесной мост в мире
Парикмахер показала способ завить волосы с помощью новогодней мишуры
Талибы по ошибке перевели сотни тысяч долларов посольству в Таджикистане
Предсказан рост кибератак в 2022 году
Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал драку фразой «о чем вы вообще?»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter