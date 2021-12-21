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Экономист объяснил повышение ставок по ипотеке в 2022 году

Экономист Беляев связал рост ставок по ипотеке в 2022 году с повышением ключевой ставки ЦБ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил в разговоре с «Лентой.ру» вероятное повышение ставок по ипотеке в 2022 году несколькими факторами. Ранее глава Дом.РФ Виталий Мутко предрек россиянам рост ипотечных ставок на жилье в новостройках в 2022 году до двузначных показателей: с 9,2 процента до 10-10,2 процента.

С прогнозом Мутко трудно не согласиться, отметил Беляев, так как ипотека — вид кредита, который предоставляют банки, а любая ставка кредита, прежде всего, ориентируется на ключевую ставку Центрального банка (ЦБ). «Мы видим, что ЦБ повышает ключевую ставку, она сейчас уже 8,5 процентов, плюс банковская маржа — 10 процентов получается легко», — рассказал он.

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По словам экономиста, помимо ключевой ставки на размер ставки по ипотеке влияет и спрос на жилую площадь, возросший вследствие повышения инфляции. «При инфляции люди видят, что те средства, которые находятся у них на руках, можно сохранить во вложении их в недвижимость, и ипотечное кредитование предоставляет такую возможность — даже с не очень большими средствами можно приобщиться к этому процессу и стать владельцем своей жилплощади», — отметил Беляев.

Также толкает ипотечную ставку вверх торможение темпов ввода готового жилья на рынок вследствие дефицита рабочих рук и подорожания стройматериалов, рассказал экономист.

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Екатерина Смирная
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