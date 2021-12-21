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Тарасова описала свое состояние фразой «еще жива»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова о своем самочувствии: все еще нормально, жива

Фото: Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии. Ее слова приводит РБК.

«Все еще нормально, жива», — описала свое состояние 74-летняя Тарасова. Также она поблагодарила своих поклонников за поддержку и беспокойство.

О госпитализации Тарасовой стало известно 17 декабря. Ей стало плохо во время съемок шоу «Ледниковый период». Из-за этого тренер пропустила съемки финального эпизода программы.

В декабре прошлого года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступавших предложений по работе на телевидении. Тренер отмечала, что хотела бы прокомментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.

Тарасова становилась заслуженным тренером СССР. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Анастасия Борисова
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