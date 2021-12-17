Татьяну Тарасову госпитализировали

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, тренер находится в одной из московских больниц уже неделю. Тарасову госпитализировали после того, как ей стало плохо на съемках шоу «Ледниковый период», где она является председателем жюри.

«Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» — прокомментировала Тарасова свое состояние «Спорт-Экспрессу».

14 декабря Тарасова пропустила съемки финального выпуска программы из-за проблем со здоровьем. Ведущий проекта и ученик Тарасовой Алексей Ягудин сообщил, что она плохо себя чувствует. Он выразил надежду, что специалист скоро вернется к съемкам.

В декабре прошлого года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступавших предложений по работе на телевидении. Тренер отмечала, что хотела бы прокомментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.