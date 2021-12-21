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Россия стала лидером по числу нарушений антидопинговых правил в 2019 году

Россия чаще всех нарушала антидопинговые правила в 2019-м, зарегистрировано 167 нарушений

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Россия стала лидером по числу нарушений антидопинговых правил в 2019 году. Об этом сообщается в релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

За 2019 год в России было зафиксировано 167 нарушений антидопинговых правил. Наибольшее количество было выявлено в легкой атлетике (35), тяжелой атлетике (21) и пауэрлифтинге (14).

В тройку стран с наибольшим количеством нарушений также вошли Италия (157) и Индия (152). В сборной США WADA выявило 62 нарушения.

Наибольшее количество нарушений по видам спорта было зафиксировано в бодибилдинге — 272 случая. Также большое количество нарушений выявили в легкой атлетике (227), велоспорте (179), тяжелой атлетике (160) и пауэрлифтинге (119).

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России выступать под своим флагом на международных стартах до 16 декабря 2022 года. Мера также касается проведения на территории страны Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных WADA в декабре 2019 года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года, а также лишили Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Дарья Коршунова
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