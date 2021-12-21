Детей Белоруссии начнут прививать китайскими вакцинами

Белоруссия начала кампанию по вакцинации детского населения против COVID-19 — Минздрав республики разрешил вакцинировать детей с 12 лет. Подростков будут прививать китайской инактивированной вакциной Verо Cell от компании Sinopharm, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

«Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию», — заявили в пресс-службе ведомства. Старт массовой вакцинации среди детей назначен на 27 декабря 2021 года.

Уже перенесших коронавирус подростков также будут вакцинировать. Переболевшим COVID-19 начнут ставить прививки через 6 месяцев после эпизода заболевания, а также при отсутствии других противопоказаний. Такие требования обусловлены инструкцией препарата.

В России 20 декабря вакцинацию от коронавируса для детей от 12 лет также включили в национальный календарь прививок. Вакцинировать молодых россиян будут отечественным препаратом — «Спутник М». Эту версию вакцины разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи специально для детей. «Спутник М» успешно прошел регистрацию 24 ноября.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что новый штамм коронавируса — омикрон — распространяется значительно быстрее предыдущих типов. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что омикрон опасен даже для привитых людей.