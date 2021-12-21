Прививку от COVID-19 включили в национальный календарь

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидпоказаниям, в числе которых и прививка от COVID-19. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2 Минздрав России

К приоритету первого уровня для обязательной прививки от коронавируса, согласно документу, относятся россияне старше 60 лет, медработники, сотрудники соцобслуживания и образования, лица с хроническими болезнями, и граждане, которые живут в городах-миллионниках.

Вакцинация подростков

Минздрав также внес вакцинацию от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Отмечается, что она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Ранее в декабре министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца текущего года. Также Мурашко заявлял, что исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет могут начаться в России в начале 2022 года.

Об опасности коронавируса для подростков и необходимости прививаться заявлял в начале декабря врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, распространение дельта-штамма привело к тому, что подростки стали тяжелее болеть и хуже восстанавливаться после перенесенной инфекции. Кроме того, были зафиксированы и летальные случаи.

Вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции. С тех пор, как распространился "дельта"-штамм вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких Андрей Поздняков Врач-инфекционист

«Гам-КОВИД-Вак М»

В конце ноября Мурашко во время президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил, что в России произведены первые серии вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» для подростков — ожидается, что она поступит в гражданский оборот через 15-18 дней. По словам министра, препарат уже поступил для контроля в государственные лаборатории.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 для подростков сообщалось 24 ноября, ее второе название — «Спутник М». Согласно итогам клинических испытаний, у препарата высокая эффективность и безопасность. Вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V», она двухкомпонентная — интервал между прививками должен составить 21 день.

Как заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, после применения «Гам-КОВИД-Вак М» наблюдалось лишь повышение температуры тела до 37,4 градуса на следующий день после прививки.

Назальные вакцины

20 декабря сообщалось, что Минздрав России разрешил компании «Генериум» проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. В октябре фармкомпания разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки. Предполагается, что в исследовании примут участие 1320 добровольцев. Завершить их планируют 31 декабря 2023 года.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в октябре отмечал, что в России могут появиться две назальные вакцины от коронавируса на основе отечественного препарата «Спутник V». Он уточнил, что лицензия на разработку второго препарата была подана компанией «Генериум». Их вакцина будет иметь собственную форму в виде жидких капель со стабилизатором.

«Живая вакцина»

Ученые и медики, а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждают об опасности омикрон-штамма коронавируса. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в свою очередь заявила, что омикрон-штамм коронавируса может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию. Она отметила, что такой итог возможен, но подчеркнула, что на данный момент говорить об этом рано, поскольку пациентов с омикроном недостаточно.

Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать... Большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. И этого мы опасаемся Мелита Вуйнович Представитель ВОЗ в России

Вуйнович также выразила надежду, что у заболевших новым штаммом будет не такая серьезная клиническая картина, как у тех, кто заболел дельтой. Она выразила надежду на то, что сейчас появится лекарство, которое будет эффективно именно против омикрона.