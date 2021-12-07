Инфекционист раскрыл опасность коронавируса для подростков

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью РИА Новости рассказал, почему подросткам необходимо вакцинироваться от коронавируса.

Медик раскрыл опасность COVID-19 для молодежи: по его словам, распространение дельта-штамма привело к тому, что подростки стали тяжелее болеть и хуже восстанавливаться после перенесенной инфекции. Кроме того, были зафиксированы и летальные случаи.

«Вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции. С тех пор, как распространился "дельта"-штамм вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких», — объяснил Поздняков.

Специалист подчеркнул, что «в четвертую волну детские отделения были забиты». По его словам, после пересенного заболевания у детей может появиться мультисистемный воспалительный синдром — «серьезное осложнение, требующее стационарного лечения».

Поздняков добавил, что после 12 лет организм ребенка становится идентичным организму взрослого человека. Именно поэтому дети получают уже практически те же дозировки лекарственных препаратов и иммунопрепаратов, включая вакцины.

Ранее глава Минздрава страны Михаил Мурашко назвал сроки поступления вакцины для подростков в гражданский оборот. 30 ноября он заявил, что первые серии вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» молодежи поступят через 15-18 дней.