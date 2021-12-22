Названа главная особенность российского «Абакана»

Уникальность комплекса противоракетной обороны (ПРО) «Абакан» 98Р6Е объясняется сочетанием в нем системы управления ракетами от комплекса «Антей-4000» и радиолокационной станции (РЛС) от перспективных комплексов. Главную особенность российского «Абакана» назвал РИА Новости первый заместитель его главного конструктора Дмитрий Хрупало.

«Конструкторам концерна удалось совместить через новую автоматизированную систему управления ракеты системы “Антей-4000” и РЛС нового поколения. За счет этого удалось добиться уникальных характеристик по требованию инозаказчика», — сказал специалист.

По его словам, зарубежная сторона хотела узкоспецифический комплекс, способный действовать исключительно по баллистическим целям. Другими требованиями заказчика было наличие у системы минимального количества боевых средств и ее полная автоматизация.

В декабре Хрупало заявлял, что российский концерн «Алмаз-Антей» создал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Абакан» 98Р6Е, который превосходит американскую систему ПРО MIM-104 Patriot.

В августе «Газета.Ru» со ссылкой на источники, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом, сообщала, что представители Саудовской Аравии провели ряд предварительных консультаций и переговоров по покупке «Абакан» 98Р6Е.