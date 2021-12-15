Российский «Абакан» превзошел американский Patriot

Российский концерн «Алмаз-Антей» создал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Абакан» 98Р6Е, который превосходит американскую систему противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot, сообщил РИА Новости первый заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало.

«Время готовности ЗРК "Абакан" к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша — 15 минут», — рассказал собеседник.

Агентство отмечает, что MIM-104 Patriot «при смене позиций будет готов к бою через полчаса».

По словам Хрупало, нестратегическая система ПРО «Абакан» 98Р6Е «расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника».

В «Алмаз-Антей» утверждают, что дальность поражения цели данной системой противовоздушной обороны (ПВО) составляет 45 километров, максимальная высота — 25 километров.

В августе «Газета.Ru» со ссылкой на источники, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом, сообщала, что представители Саудовской Аравии провели ряд предварительных консультаций и переговоров по покупке «Абакан» 98Р6Е.