Саудовская Аравия заинтересовалась российскими «Абаканами»

Представители Саудовской Аравии провели ряд предварительных консультаций и переговоров по покупке зенитного ракетного комплекса «Абакан», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом.

Военных ближневосточной страны привлекает в новейшем российском ЗРК его узкая специализация, которая позволит отражать ракетные атаки йеменских повстанцев-хуситов. По данным издания, рекламный паспорт и паспорт экспортного облика ЗРК уже готовы и «Абакан» впервые будет представлен в полном составе в конце августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Заинтересованность Саудовской Аравии в новом российском комплексе эксперты «Газеты.Ru» объясняют неспособностью находящихся на вооружении армии королевства американских многофункциональных ЗРК «Пэтриот» эффективно отражать ракетные атаки хуситов по столице страны Эр-Рияду — высота подъема траектории последних может достигать 260 километров.

«Абакан» представляет собой первый в мире ЗРК для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями. Входящие в состав комплекса ракеты могут поражать одновременно до четырех целей на дальности до 40 километров и на высоте до 30 километров.

