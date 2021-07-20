Военный эксперт оценил испытания «Прометея» фразой «ничего подобного в мире нет»

Доктор военных наук Константин Сивков отреагировал на успешно проведенные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» на полигоне Капустин Яр. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что ничего подобного в мире нет и в ближайшем будущем не будет.

В России на полигоне Капустин Яр провели успешные испытания зенитно-ракетной системы С-500. Представители Минобороны показали видео со стрельб «Прометея» и подчеркнули, что новейший вид вооружения успешно поразил баллистическую цель.

В сообщении также говорится, что российским военным удалось подтвердить тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО. «После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», — заключили представители ведомства.

Военный эксперт: Догнать Россию в ближайшие 15-20 лет никто не сможет

Константин Сивков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что на данный момент никто в мире не приблизился к подобным разработкам. «Я сразу могу сказать, что ничего подобного в мире нет. И вообще-то говоря, в ближайшей перспективе ничего подобного и не рассматривается. Догнать Россию в обозримой перспективе, в ближайшие лет 15-20, никто не сможет, даже США», — сообщил эксперт.

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Он заявил, что в распоряжении США есть система наземного базирования Patriot, которая обеспечивает поражение целей на расстоянии до 150 километров. Однако, по словам Сивкова, она сильно уступает «Прометею». «С-500 способен решать задачи на расстоянии до 600 километров, судя по официальным заявлениям нашего президента», — поделился доктор военных наук.

В конце июня военный эксперт Алексей Леонков рассказал, в чем заключается уникальность новых боевых систем, которые в ближайшем будущем должны поставить на боевое дежурство. В частности, он раскрыл уникальные характеристики новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500. На совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса он отметил, что «в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота».