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Заключенный покончил с собой прямо в камере СИЗО «Бутырка»

В камере московского СИЗО «Бутырка» 30-летний заключенный совершил суицид

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В московском СИЗО «Бутырка» совершил суицид заключенный. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал выяснил, что 30-летний мужчина покончил с собой прямо в камере. Его тело обнаружили уже после того, как он перестал подавать признаки жизни.

При этом неизвестно, какой процессуальный статус был у заключенного. Обстоятельства смерти уточняются.

6 декабря выяснилось, что в исправительной колонии №2 в Тюменской области было обнаружено тело 20-летнего заключенного, предварительная причина смерти — суицид. Погибший работал в колонии уборщиком. Как сообщало издание 72.ru, за неделю в этой колонии совершили самоубийство несколько заключенных, лояльно относившихся к администрации учреждения, — этот случай самоубийства уже второй. Первый покончивший с собой мужчина работал в столовой.

В ноябре член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Мальцев рассказал, что обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди готовится к еще одному побегу из СИЗО. По словам правозащитника, для очередного побега киллер попытался сымитировать самоубийство.

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Марина Совина
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